Foragido por roubo e homicídio no Espírito Santo é preso em Niterói

Identidade falsa e refúgio a centenas de quilômetros do lugar onde é procurado. Esta parecia ser a receita perfeita para o criminoso conhecido como “Mau Mau” escapar de cumprir suas obrigações com a Justiça. No entanto, o acusado acabou sendo capturado, na manhã desta segunda-feira (23), na região do Baleador, Zona Norte de Niterói.

De acordo com a Polícia Militar, o criminoso, que tem 24 anos, é um dos mais procurados no Estado do Espírito Santo. Ele possuía, em aberto, pelo menos três mandados, expedidos entre 2018 e 2021. Mau Mau é foragido da justiça acusado de roubo e homicídio. Os crimes teriam sido cometidos na região de Vila Velha, uma das principais cidades capixabas.

A prisão foi feita por militares do 12º BPM (Niterói), durante uma abordagem de rotina. Segundo os agentes, o foragido ainda tentou enganar a equipe policial apresentando uma identidade falsa. Mau Mau recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia da região, onde a existência dos mandados e sua identidade foram confirmados. Ele será encaminhado ao sistema prisional.