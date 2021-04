Foragido por roubo cai da moto durante perseguição e acaba preso

Uma perseguição policial terminou com uma prisão, após troca de tiros, na Estrada de Guaxindiba, em São Gonçalo. O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (5). A ação foi coordenada por policiais das Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom). Os agentes viram uma moto, com dois ocupantes em atitude suspeita, e decidiram fazer a abordagem.

Os policiais informaram que os agentes resistiram e tentaram fugir. Durante a perseguição, os dois suspeitos acabaram caindo da motocicleta. Um deles conseguiu retomar o controle do veículo e fugiu para o interior do bairro de Guaxindiba. Seu comparsa, que ficou no chão, sem ferimentos, foi detido pelos policiais.

Entretanto, durante a ação, os militares foram atacados por disparos vindos de dentro da comunidade. Os policiais revidaram, houve confronto, mas não houve registro de feridos. O homem foi identificado como “Matheus 157”, de 26 anos. Segundo os policiais, ele possuía mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo. O suspeito foi conduzido à 73° DP (Neves), que fez o registro da ocorrência.