Foragido por homicídios no Rio Grande do Norte é preso em Niterói

Policiais militares, em conjunto com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) prenderam, na manhã desta quarta-feira (23), um homem, acusado de ter cometido homicídios no estado do Rio Grande do Norte. De acordo com apuração feita pela PM e MPRJ, após os crimes, o acusado teria fugido do Nordeste e se escondido em Niterói.

Militares do Serviço Reservado (P2) do 12º BPM (Niterói), por meio de dados de inteligência, conseguiram apurar que o homem estava escondido em uma casa na Travessa 400, região da Teixeira de Freitas, no bairro do Fonseca, Zona Norte de Niterói. Na manhã desta quarta, foi realizada operação com intuito de localizar a prender o homem.

Participaram da ação, além dos militares do P2, agentes da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI) do MPRJ. Os agentes foram ao endereço do possível esconderijo e encontraram o suspeito. Surpreendido, o homem não resistiu à prisão e foi conduzido à 78ª DP (Fonseca).

Segundo os agentes, havia dois mandados de prisão em aberto, ambos por homicídio, contra o acusado. Além disso, os policiais apuraram que ele estava evadido do sistema prisional do Estado do Rio de Janeiro, mas pelo crime de roubo. O homem também tem outros antecedentes criminais por roubo e homicídio.

Na delegacia, foram formalizados os trâmites para cumprimento dos mandados de prisão. Após ser apresentado na 78ª DP, o suspeito foi encaminhado à 76ª DP (Niterói). Na sequência, o preso será encaminhado à Casa de Custódia de Benfica, Zona Norte do Rio de Janeiro, para reingressar no sistema prisional.