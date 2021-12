Foragido por homicídio no Espírito Santo é preso em Cabo Frio

Ação policial resultou na prisão de um fugitivo da polícia, neste final de semana. Policiais civis da 126ª DP (Cabo Frio) prenderam, neste sábado (1), um homem acusado de homicídio qualificado. Ele foi localizado na Praia do Forte, no município de Cabo Frio.

Havia contra ele um mandado de prisão preventiva pendente, por um crime cometido no estado do Espírito Santo. A ação ocorreu após levantamento de dados do Setor de Inteligência da 126ª DP em trabalho conjunto com a Polícia Civil capixaba.

Segundo a distrital, o acusado não resistiu à prisão e foi encaminhado à carceragem da distrital. Na sequencia, ele será entregue à Justiça do Espirito Santo, que irá transferir o suspeito a uma unidade do sistema penitenciário, ficando à disposição da Justiça.