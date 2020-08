Foragido por crime de estupro localizado e preso pela polícia em Niterói

Policiais civis, da 74ª DP (Alcântara), prenderam nessa sexta-feira (21) Ilson de Assis Silva, acusado de estupro, que era considerado foragido da Justiça, após ser condenado pelo crime. Coordenados pelo titular, delegado Edézio Ramos, agentes foram até a Avenida Visconde do Rio Branco, no Centro de Niterói, encontraram e prenderam o acusado, que tinha mandado de prisão por decisão de sentença condenatória, a pena de 9 anos e 4 meses de reclusão no regime fechado, expedido pela 3ª Vara Criminal de São Gonçalo.

De acordo com os policiais, Ilson, de 58 anos, trabalhava na Superintendência de Campanhas de Saúde Pública (Sucam), e acrescentaram que ele foi acusado de molestar sexualmente a sobrinha da ex-companheira dele, de apenas 11 anos de idade, fato que teria ocorrido em 2013, no bairro Porto Velho, em São Gonçalo. Policiais disseram ainda que Ilson foi julgado e condenado no último dia 17.