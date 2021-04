Foragido, membro do PCC é baleado por criminosos rivais e preso em Niterói

Atacado a tiros por criminosos rivais e preso em seguida. Assim foram as últimas 48 horas de um membro da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), que tentava montar um laboratório de anabolizantes na cidade de Niterói. Ele foi detido, por policiais civis, no Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, onde recebia atendimento.

A ação foi coordenada pela 76ª DP (Niterói) e 81ª DP (Itaipu), com apoio do Corpo Especial de Repressão ao Crime Organizado (CERCO), da Polícia Civil de São Paulo. Os investigadores conseguiram descobrir, nesta quarta-feira (31), que Nathanael Wagner Ribeiro Rodrigues, conhecido como “Nathan”, de 30 anos, havia passado por uma cirurgia no Heal.

Segundo a Polícia Civil, ele e outro homem foram baleados na noite de terça-feira (30), no bairro do Engenho do Mato, Região Oceânica de Niterói. Os agentes apuraram que os responsáveis pelo ataque foram criminosos rivais, que queriam impedir que Nathan instalasse um braço do PCC na cidade, para comércio ilegal de medicamentos falsificados e anabolizantes. Cabe ressaltar que o outro ferido não possui pendências com a Justiça.

Contra ele, foram cumpridos mandados de prisão preventiva pelos crimes de associação criminosa, falsificação ou adulteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais e exercício ilegal da profissão farmacêutica. Os mandados foram expedidos pela 5ª Vara Criminal do Foro Central Criminal da Barra Funda, em São Paulo.

De acordo com a Polícia Civil de São Paulo, o criminoso estava foragido há 4 meses, quando policiais do CERCO estouraram um grande laboratório onde ele falsificava medicamentos e estocava anabolizantes contrabandeados. Na ocasião foram apreendidos mais R$ 1 milhão em medicamentos e insumos, mas ele conseguiu fugir. Integrante do PCC, facção criminosa que domina o Estado de São Paulo, Nathan possuía permissão para instalar os laboratórios clandestinos no interior das Favelas para evitar a ação da polícia.

Ainda de acordo com a investigação, o acusado também foi um dos alvos da “Operação Proteína”, deflagrada no ano de 2017. Na ocasião, a Polícia Federal investigou e prendeu ele e mais 17 pessoas acusadas de falsificar medicamentos e comercializar anabolizantes ilegais. Segundo a Polícia Civil, ele permanecerá sob custódia no hospital e ao receber alta será transferido para o sistema prisional onde ficará à disposição da justiça.