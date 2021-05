Foragido é preso e granada apreendida na Comunidade da Grota

Ação de patrulhamento da Polícia Militar, na comunidade da Grota, em São Francisco, Zona Sul de Niterói, terminou com um foragido preso, granada e drogas apreendidas, na noite desse domingo (23). Segundo a PM, o detido, que tem 25 anos, responde por vários crimes.

De acordo com a corporação, militares da Força de Ações Táticas (FAT) do 12º BPM (Niterói), que estavam em patrulhamento pela Rua Dr. Albino Pereira suspeitou da movimentação do rapaz, que passava pela região, e decidiu fazer a abordagem. Durante a averiguação, os policiais descobriram que havia um mandado de prisão em aberto contra o detido.

Granada e drogas foram apreendidas – Foto: Divulgação

A equipe deu sequência às buscas pelo local. Os policiais conseguiram apreender uma granada, um rádio comunicador, drogas e material para endolação. O batalhão não informou se o material tinha alguma relação com o suspeito. Tanto os itens apreendidos quanto o homem foram conduzidos à delegacia.

Ao chegar na 76ª DP (Niterói), central de flagrantes, os agentes descobriram que o mandado em aberto contra o suspeito era por causa de homicídio qualificado e corrupção de menores. O crime aconteceu em fevereiro de 2018, quando o acusado, junto com outro homem, assassinaram um suposto rival na disputa pelo controle do tráfico no Morro do Estado, Região Central de Niterói.

O preso e seu comparsa também foram enquadrados em corrupção de menores, já que aliciaram um adolescente para ajudar na execução. Não há informações, em consulta ao processo no sistema do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), se o segundo envolvido no crime também está preso. Na delegacia de Niterói, o cumprimento do mandado de prisão foi oficializado, com o suspeito ficando á disposição da Justiça.