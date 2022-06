Foragido é preso após acidente de carro em São Gonçalo

Uma acidente de carro no bairro da Trindade, em São Gonçalo, provocado por embriaguez do motorista, terminou em prisão por suspeita de tráfico de drogas. De acordo com a Polícia Militar, o condutor, além de estar alcoolizado, era foragido da Justiça. O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (27).

De acordo com informações do 7º BPM (São Gonçalo), um carro, modelo Renault Sandero, dirigido por um homem de 30 anos, passava em alta velocidade pela Avenida Domingos Damasceno Duarte quando perdeu o controle, bateu em um Renault Duster, que estava estacionado, e tombou. Populares que passavam pelo local alertaram uma viatura que estava em patrulhamento pela região.

Ainda segundo os policiais, a dona do Duster saiu de casa após ouvir o barulho da batida. O motorista do Sandero não se feriu. Uma ambulância do Corpo de Bombeiros foi chamada, mas o homem recusou atendimento médico. Os envolvidos foram levados à 72ª DP (São Gonçalo) para registrar o boletim de ocorrência sobre o acidente.

Para a surpresa dos PMs, na distrital foi descoberto que o motorista do Sandero tinha um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. Dessa forma, o caso foi encaminhado à 73ª DP (Neves), central de flagrantes. Para piorar a situação do suspeito, o exame de alcoolemia, realizado no Instituto Médico Legal (IML) acusou que ele estava embriagado ao volante.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à carceragem da distrital. O carro dele, que não tinha irregularidades, ficou sob a responsabilidade do primo do suspeito, que providenciou a remoção do local do acidente. O boletim de ocorrência foi registrado na 73ª DP.