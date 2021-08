Foragido do sistema prisional é detido no Terminal João Goulart

Homem estava a caminho do fórum onde seria testemunha em ação trabalhista

Na manhã desta terça-feira (31), uma equipe do Programa Niterói Presente que realizava patrulhamento de rotina no Terminal Rodoviário João Goulart, ao suspeitar da atitude de um homem que transitava no local, procedeu abordagem do cidadão e constatou, após consulta ao banco de dados do sistema de segurança pública, que o mesmo se encontrava evadido do sistema prisional.

De acordo com boletim divulgado pelo Programa Niterói Presente, constava no sistema que o homem cumpria pena por homicídio. Até o momento não há informações sobre o período em que o ele se encontrava foragido. Os agentes da Niterói Presente deram voz de prisão e conduziram o suspeito para a 76ª DP (Centro), onde ficou detido e encontra-se à disposição da justiça.

Momentos após a prisão, um amigo do foragido compareceu à delegacia e informou aos policiais que o homem preso estava se dirigindo ao fórum de Niterói, onde seria sua testemunha numa ação trabalhista. O amigo estranhou a prisão pois, segundo ele, o suspeito foi seu colega de trabalho por mais de dois anos. “Inclusive, ele estava acertando sua contatação em um novo emprego, num empreendimento em Alcântara, São Gonçalo. Ele é um homem trabalhador. Nunca imaginaria ele envolvido numa situação como essa”, desabafou o amigo.