Foragido da polícia é preso em SG

Policiais da delegacia de Icaraí, a 77ª DP, prenderam ontem (19) à tarde um foragido da justiça após levantamento de informações feitas pelo setor de inteligência da unidade. Carlos Magno Moreira da Costa, de 21 anos, foi encontrado na Rua das Acácias, no bairro de Ipiíba, em São Gonçalo. Segundos os agentes, ele praticou o crime de roubo de veículo há dois anos, no dia 7 de setembro de 2018, na Rua Abílio José de Mattos, no bairro do Porto da Pedra, no mesmo município.

Uma ordem judicial preventiva foi expedida contra o acusado em agosto do ano passado e cumprida na ação de ontem. Carlos Magno não resistiu a prisão e foi conduzido para a 77ª DP (Icaraí) e posteriormente a unidade da Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP) responsável.