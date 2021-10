Foragido da Operação Disney, ‘Fera’ é preso no Morro do Mickey

Um dos foragidos da Operação Disney, feita para desarticular esquema de “gatonet” em Niterói e região, foi preso pela Polícia Civil, nessa quarta-feira (13). O suspeito, conhecido como “Fera”, de 35 anos, foi localizado na comunidade do Morro da Ilha da Conceição, também conhecido como “Mickey”.

A ação foi coordenada por policiais civis da Delegacia de Proteção á Criança e ao Adolescente (DPCA) de Niterói. De acordo com a especializada, os agentes conseguiram monitorar o esconderijo do foragido. Uma equipe foi mobilizada a um imóvel no interior da comunidade, que fica na região central de Niterói, e surpreendeu o acusado.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o suspeito possuía um mandado de prisão em aberto, expedido pela 4ª Vara Criminal de Niterói. Ele era um dos alvos da operação, feita com base em investigações iniciadas pela 76ª DP (Niterói). Após receber a voz de prisão, “Fera” foi encaminhado ao sistema prisional, ficando á disposição da Justiça.

É importante salientar que os alvos da ação são pessoas suspeitas de terem ligados a uma das maiores organizações criminosas do Rio de Janeiro e que, além do tráfico de drogas, atuavam na distribuição clandestina de TV a cabo e de sinal de internet na região, prostituição, além do comércio ilegal de armas e munições e outros delitos relacionados ao tráfico de drogas.