Foragido da Operação Ábaco é preso na Região dos Lagos

Mais um foragido da Operação Ábaco foi preso. O acusado foi localizado na cidade de Iguaba Grande, Região dos Lagos do Rio de Janeiro. As investigações, coordenadas pela 76ª DP (Niterói), desarticularam um dos maiores esquemas de agiotagem do Estado do Rio de Janeiro, com desdobramentos em outras regiões do Brasil.

Segundo a distrital, o acusado, que não teve a identidade revelada, é acusado de extorsão, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Ele foi capturado em uma casa na cidade de Iguaba Grandes. com base em informações levantadas pelo Setor de Inteligência. Nessa quarta-feira (1º), uma equipe foi mobilizada ao local a fim de realizar a captura

Durante 11 meses, os agentes investigaram a atuação de uma das maiores organizações criminosas do Rio de Janeiro voltada para a prática de agiotagem e extorsão, com ramificação em outros quatro estados. A quadrilha chegou a manter 70 escritórios espalhados por diversas cidades do país.

A Operação Ábaco foi deflagrada em setembro, simultaneamente no Rio de Janeiro, Ceará, Santa Catarina, Espírito Santo e Minas Gerais, e resultou na prisão de 34 integrantes do esquema criminoso. Contra ele foi cumprido mandado de prisão. Após a ação, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

Movimentação de R$ 70 milhões

A maior fase da Operação Ábaco foi deflagrada em 16 de setembro deste ano. As investigações inicialmente desarticularam uma quadrilha de agiotagem que funcionava no Rio de Janeiro. A apuração feita pelos agentes da 76ª DP (Niterói) conseguiu desdobrar agentes em outras partes do país. Além de Niterói, os mandados de prisão foram cumpridos em outros quatro estados.

Cerca de 30 pessoas foram presas. A ação ocorre simultaneamente nos estados do Rio de Janeiro, Santa Catarina, Ceará, Minas Gerais e Espírito Santo, que tem por objetivo cumprir Mandados de Prisão e Busca e Apreensão expedidos pela 1ª Vara Criminal de Niterói. Segundo as investigações, a quadrilha abriu ramificação em outros quatro estados do país e que já chegou a manter 70 escritórios em diversas cidades do Brasil.

“Modernas técnicas investigação desenvolvidas pela delegacia de Niterói foram capazes de desvendar toda a logística utilizada pelo bando para tentar se desvencilhar da atuação das polícias, possibilitando assim a identificação dos integrantes do bando. Quebras de sigilo bancário e fiscal de todas as contas que foram identificadas no decorrer das investigações revelaram uma movimentação bancária superior a 70 milhões de reais”, disse o delegado Luís Henrique Marques Pereira, titular da distrital.