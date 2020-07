Foragido da Justiça na Bahia é preso pela Delegacia de Jurujuba

Wadson Modesto Coffran, de 34 anos, foi preso na quarta-feira (15) pela Delegacia de Jurujuba (79ª DP), em cumprimento de mandado de prisão expedido pela Justiça da Bahia.

A equipe de investigação explicou que uma pessoa procurou inicialmente a DP, relatando uma invasão de domicílio no bairro de Charitas, onde a casa de seu pai teria sido ocupada por traficantes. O idoso teria ido morar com filho por conta da pandemia e a casa foi mantida fechada. Logo em seguida os proprietários flagraram um casal dentro do imóvel. Policiais foram até o domicílio e encontraram os suspeitos na residência, e estes foram conduzidos para a 79ª DP. Durante o registro da ocorrência, de “invasão de domicílio”, a polícia confirmou que Wadson é natural da Bahia e a companheira, do Espírito Santo.

Desconfiados, inspetores da 79ª DP mantiveram contato com a Polícia Civil da Bahia, e esta informou que ele respondia processo na cidade de Itabuna/BA, que cadastrou mandado de prisão contra Wadson, por porte ilegal de arma e associação criminosa. Sua companheira foi liberada.