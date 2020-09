Foragido da Justiça é preso em flagrante em Icaraí

Karoline Martins



Policiais da 77ª DP (Icaraí) agiram prontamente neste último domingo (6) ao interromperem um assalto que era praticado na Rua Doutor Paulo César. Uma mulher era atacada por um criminoso que tentou levar o seu celular e pertences da sua bolsa quando foi surpreendido pelos agentes.



Pedro Alicio, de 38 anos, recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia. Após verificação no sistema de dados da polícia foi constatado que o acusado era foragido da Justiça.



A vítima prestou depoimento na delegacia e teve os seus pertences recuperados.



Quem tiver informações que possam contribuir com casos investigados pela delegacia de Icaraí ou precise realizar alguma denúncia pode utilizar os seguintes números: 2711- 9434 e 021 98596-7260 (WhatsApp) ou através dos números de contato do Disque-Denúncia: 22531177 e 968021650 (WhatsApp). O sigilo do denunciante é garantido.