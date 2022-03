Foragido da Justiça é preso com carro clonado em Maricá

Ação policial para tentar prender um dos traficantes mais procurados de Maricá terminou com a prisão de um foragido da Justiça, na noite dessa segunda-feira (7), em Maricá, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Militar, o homem estava trafegando com um carro clonado.

Militares do 12º BPM (Niterói) foram acionados à Avenida Maysa, na Barra de Maricá, após receberem denúncia de que um traficante conhecido como “Jefinho” estaria passando pela região, em um Toyota Corolla prata. Os agentes conseguiram abordar o veículo, mas era outro suspeito que estava a bordo.

Durante averiguação, os policiais confirmaram que quem estava na direção era um foragido da Justiça conhecido como “Marcinho”, de 23 anos. Ele possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo majorado, expedido pela 1ª Vara Criminal de Itaboraí, também na Região Metropolitana.

Além disso, o suspeito tinha outras três passagens pela polícia pelo mesmo crime. Em conversa com os agentes durante a abordagem, o acusado foi questionado sobre a origem do carro e admitiu que seria um automóvel clonado. O home recebeu voz de prisão e o carro foi apreendido. A 76ª DP (Niterói) registrou o caso.