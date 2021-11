Foragido da Justiça é flagrado no tráfico e acaba preso em Niterói

Uma perseguição policial resultou na prisão de um suspeito de tráfico de drogas, na noite dessa segunda-feira (1º), no bairro do Fonseca, Zona Norte de Niterói. A ação foi coordenada por policiais militares que realizavam trabalho de patrulhamento contra roubos de veículos.

Segundo informações do 12º BPM (Niterói), um Grupamento de Ações Táticas (GAT) fazia policiamento pela Avenida Professor João Brasil quando flagrou um homem traficando drogas na esquina da via com a Travessa Gonçalves. Os agentes se aproximaram para tentar a abordagem. O acusado percebeu e tentou fugir.

Houve perseguição. O homem foi alcançado e imobilizado metros à frente. Ele foi identificado pelos PMs. Foi descoberto que o suspeito, além de ter anotação criminal por homicídio, estava foragido com mandado de prisão em aberto por porte ilegal de arma de fogo de calibre restrito. Em revista, também foram encontradas drogas.

Contabilidade feita pelos agentes apontou que o suspeito estava com 59 gramas de maconha, 53 gramas de cocaína, 37 gramas de crack e um aparelho de rádio transmissor. O homem, que tem 25 anos, foi conduzido à 76ª DP (Niterói), central de flagrantes, onde foi autuado em flagrante pro tráfico de drogas e o mandado de prisão foi cumprido. A distrital registrou a ocorrência.