Foragido da Justiça é capturado em São Gonçalo 

Foi preso na manhã desta quinta-feira (12), o criminoso foragido da Justiça, Luiz Antônio Fernandes dos Santos Júnior, vulgo “Revoltado”, de 28 anos. A prisão foi realizada por Policiais Civis da 75ª DP (Rio do Ouro) em São Gonçalo, depois de informações passadas pelo Disque Denúncia.

Os policiais montaram uma operação de inteligência, onde conseguiram localizar e capturar o foragido, que se encontrava na casa de uma das suas companheiras, na Avenida do Contorno, no bairro do Jockey, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio.

O criminoso que tentou escapar pela janela do segundo andar do imóvel, estava foragido desde 2019,quando não retornou ao Sistema Penitenciário, depois do benefício o Indulto Natalino de fim ano.

Revoltado tinha contra ele um mandado de prisão, expedido pela Vara de Execuções Penais pelo crime de evasão, o qual respondia na Justiça, pelo crime de Porte Ilegal e Tráfico de Drogas.

Após a captura, o detento foi conduzido à 75ª DP, onde foram realizados os trâmites legais como mandado de prisão e encaminhamento para a unidade prisional da SEAP, onde ficará à disposição da Justiça.