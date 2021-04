Foragido, condenado por extorsão é preso na casa de parentes

Foragido por crime de extorsão, um homem, identificado pelas iniciais C. E. dos S. M. foi preso, na manhã desta segunda-feira (7), enquanto estava escondido no bairro do Colubandê, em São Gonçalo. A ação foi coordenada por policiais civis da 77ª DP (Icaraí).

Segundo a distrital, o homem estava escondido na casa de parentes, na Rua Teixeira de Abreu. A localização foi descoberta pelos policiais após cruzamento de dados do setor de inteligência e após levantamento de campo.

Contra ele, foi cumprido mandado de prisão condenatória pelo crime de extorsão, expedido pela 2ª Vara Criminal de São Gonçalo. O acusado não resistiu a prisão, sendo conduzido à delegacia para formalização do cumprimento do mandado de prisão, ficando agora à disposição da justiça.