Foragido com longa ficha criminal morre em tiroteio com a PM em Niterói

Um homem de 24 anos e com 36 anotações criminais morreu em confronto com a Polícia Militar, na noite dessa terça-feira (2), no bairro de São Lourenço, Região Central de Niterói. O suspeito estava em um carro, escoltado por uma motocicleta quando atacaram a equipe policial.

De acordo com informações do 12º BPM (Niterói), uma equipe de Patrulhamento Tático-Móvel (Patamo), durante ação de policiamento pela Rua São Lourenço, desconfiou da movimentação de um carro, modelo Volkswagen Gol, de cor branca, que passou pelo local acompanhado pela moto. Havia dois homens dentro do carro.

Foi dada ordem de parada, que não foi obedecida pelos veículos. Segundo os agentes, os suspeitos atiraram conta a equipe policial na tentativa de fuga. Houve revide, iniciando o confronto. Quando os acusados entraram na Travessa Indígena, um dos ocupantes do automóvel foi atingido.

A motocicleta e o comparsa que estavam no carro fugiram do local. O suspeito baleado foi identificado e socorrido ao Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), no Fonseca, mas não resistiu. Segundo os militares, durante a ação foram apreendidos um revólver calibre 38, seis munições deflagradas, uma munição calibre 9mm e um invólucro de maconha.

Ao verificar a ficha criminal do suspeito, os policiais confirmaram que ele possui 36 anotações criminais e possuía dois mandados de prisão em aberto. A perícia foi realizada na manhã desta quarta-feira (3). O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade, no bairro do Barreto. A Delegacia de Homicídios (DH) de Niterói registrou a ocorrência.