Foragido chama a polícia por invadirem a sua casa e acaba preso

Um foragido da Justiça chamou a polícia na noite de ontem (10) para alertar sobre a invasão da sua residência na Rua B, no Baldeador, em Niterói. O que o homem não esperava era que o seu nome seria consultado no sistema sobre a sua ficha e ele terminaria preso por agentes do 12⁰ Batalhão (Niterói) devido a um mandado de prisão em aberto expedido pela Comarca de Angra dos Reis no dia 27 de agosto pelos crimes de dano, lesão corporal e descumprimento de medida protetiva.



Cláudio Costa Lobato Filho, de 58 anos, recebeu voz de prisão e foi levado para a 78° DP (Fonseca) onde foi confirmado o mandado de prisão e posteriormente o acusado foi levado para a 76° DP (Centro) onde permaneceu a disposição da justiça. O possível invasor não foi encontrado pelos policiais.