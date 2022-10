Fora de casa, Flu bate o Avaí por 3 a 0

Com 36 gols na temporada, Cano se isola na artilharia do Brasileirão

Venceu e convenceu. Assim pode ser resumido o jogo do Fluminense, contra o Avaí, na Ressacada, em Santa Catarina, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na quarta posição na tabela, o tricolor soma 54 pontos e segue na zona da Libertadores.

Sem público – por conta de uma punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva ao clube catarinense -, o Fluminense dominou os 90 minutos da partida e já garantiu a vitória no primeiro tempo, com gols de Cano e David Braz. Na segunda etapa, o Flu ampliou, com Martinelli.

Jogo movimentado

O primeiro tempo começou agitado. Em chute de Rômulo, o Avaí surpreendeu. Mas quem quase marcou foi o Fluminense, com Cano: Vladimir salvou em cima da linha.

A partida seguiu em tom equilibrado: os dois times criaram boas oportunidades. Os tricolores desperdiçaram a melhor, aos 17 minutos, porque, ao receber a bola na área, Cano parou, novamente, em Vladimir.

Aos 25, Yago tentou marcar, por cobertura. A bola bateu na área e Cano apareceu para marcar: uma a zero Fluminense.

Mesmo com o gol, o Fluzão permaneceu dominando a partida. Após cobrança de escanteio, aos 40, David Braz cabeceou para a rede e ampliou a vantagem tricolor.

Pressão do Avaí no segundo tempo

Na segunda etapa, o Avaí perdeu boas oportunidades de minorar o prejuízo. Na frente de Fábio, Renato mandou a bola para fora e, depois, o goleiro tricolor fez uma grande defesa, após chute de Rômulo.

Mas não demorou muito para o Flu equilibrar o jogo. Aos 18, após uma boa troca de passes – o tal ‘dinizismo’ -, Martinelli marcou: três a zero Fluminense. A goleada deu paz ao Fluminense, que diminuiu a intensidade do jogo e fez com que o Avaí conseguisse chegar ao ataque, mas sem ameaçar o tricolor carioca, que pega o Botafogo no próximo domingo, no Maracanã, pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro.