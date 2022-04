Fora de casa, Botafogo vence a primeira no Brasileirão

O Botafogo conquistou sua primeira vitória no Brasileirão 2022. O alvinegro visitou o Ceará, no Estádio Castelão, em Fortaleza, e saiu vitorioso pelo placar de 3×1. Na estreia, a equipe de General Severiano havia sido derrotada pelo Corinthians pelo mesmo placar.

O alvinegro saiu na frente com gol de Victor Sá. A equipe mandante chegou a assustar quando Lima fez o de empate. Na etapa final, o artilheiro do time, Erison, foi às redes duas vezes para dar números finais à partida. Com o resultado, o Botafogo fecha a rodada em décimo, com três pontos.

Foto: Vitor Silva/Botafogo