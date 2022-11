Fora da primeira fase, Neymar é dúvida para o restante da Copa

Danilo também se contundiu. Ideia da equipe médica é recuperar atletas a tempo “para esta competição”

Saulo Andrade

Em entrevista coletiva realizada hoje, no Catar, o médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, disse que, através da avaliação física realizada em Neymar, julga importante fazer um exame de imagem (ressonância magnética) para que os médicos da equipe tenham mais dados sobre a evolução do atacante do Brasil.

“Os exames mostraram uma lesão ligamentar lateral, no tornozelo direito do Neymar, junto com um pequeno edema ósseo, e uma lesão ligamentar medial, no tornozelo esquerdo do Danilo. Os jogadores continuam em tratamento”, destacou o profissional.

Ele acrescentou ser importante “mantermos calma e tranquilidade”, já que a “avaliação será diária”, para que a equipe médica tenha informações, no sentido de tomar “as melhores decisões”.

“Já podemos adiantar que não teremos os dois jogadores para o próximo jogo, mas eles permanecem em tratamento, com o nosso objetivo, de recuperarmos a tempo, para esta competição”, finalizou Lasmar.

*Em apuração