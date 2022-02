Fonte da Carioca é entregue à população de Itaboraí

Considerada um dos marcos da história do município de Itaboraí, a revitalizada da Fonte da Carioca foi reinaugurada pelo prefeito Marcelo Delaroli. Após mais de 30 anos sem manutenção, o local foi reformado em 180 dias de trabalho intenso das secretarias municipais de Agricultura (SEMAGRI) e de Serviços Públicos (SEMSERP).



A cerimônia de entrega do espaço contou com a presença de secretários e vereadores do município. O prefeito Marcelo Delaroli ressaltou o importante trabalho executado pela Secretaria Municipal de Agricultura e celebrou a revitalização do espaço, enfatizando a importância do local para a história da cidade.



“O que temos feito é resgatar a história de Itaboraí, a memória da nossa cidade. É mostrar que nós temos, sim, um passado bonito. Itaboraí tem uma história linda e lugares bonitos que ficaram largados por um tempo. Cada vez mais Itaboraí vai ser renovada e transformada. São dias de bênçãos e de glória. Vamos ter orgulho de bater no peito e falar que somos de Itaboraí, não tenho dúvidas disso”, destacou Marcelo Delaroli.

Moradores da cidade mostraram satisfação com a revitalização, e elogiaram o trabalho feito. Um dos moradores elogiou por meio das redes sociais o trabalho feito. “A Fonte ficou linda, estava abandonada por muitos anos. Parabéns prefeitura pelo belo trabalho”.





Na reforma, foi revitalizada toda a parte do túnel. Os bancos, muros e escadas foram pintados. O portão foi reformado e a iluminação foi trocada. Foram plantadas mais de 2.500 mudas ornamentais, além de mais de 400m² (metros quadrados) de área com grama. A cabeça do leão foi recuperada e já foi posicionada no mesmo lugar. A fonte agora conta também com um lago de carpas, feito onde antes era uma descida.



“Depois de 34 anos, estamos devolvendo um pedaço da história, da cultura, do turismo e do lazer para a população de Itaboraí. Fizemos uma revitalização verdadeira. Esse espaço aqui era um ponto de descaso, sem iluminação, com os bancos quebrados, precisando de pintura”, relembrou o secretário municipal de Agricultura, Abílio Pereira.



Quem tiver o interesse em visitar e conhecer esse espaço histórico da cidade, a Fonte da Carioca ficará aberta de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h, e fica localizada na Rua Presidente Costa Silva, 160, no Centro.



História



A Fonte da Carioca é um marco na história do município, erguida por ordem da Câmara Municipal da Vila de São João Batista de Itaboraí, entre 1845 e 1858. Segundo uma lenda local, existia um túnel que ligava a fonte à Igreja Matriz de São João Batista. A tradição tem como fundamento um olho d’água que era utilizado pelos tropeiros no século XVII. A fonte também servia como ponto de parada para as tropas que transitavam por esta estrada.