Fonseca ganha McDonald’s

A inauguração de uma nova unidade da rede de fast food Mc Donald’s, na próxima terça-feira (31), animou moradores e comerciantes do Fonseca, Região Norte de Niterói. Após quatro meses de construção, a loja recebe os preparativos finais para entrar em funcionamento, na semana que vem.

A reportagem conversou com Ricardo Morais, engenheiro responsável pela obra. Ele classificou a loja como sendo de “grande porte” e que o tempo de quatro meses é considerado rápido para erguer um empreendimento do tipo. Ele contou que haverá um salão no piso superior, além de sistema drive thru, que permite comprar sem sair do carro.

“Vai ter o drive thru e o salão na parte de cima da loja. O terreno tem cerca de 2 mil metros quadrados, é uma loja grande. Foram quatro meses trabalhando, o que é considerado rápido”, explicou o engenheiro.

A loja ficará na pista sentido Centro da Alameda São Boaventura, logo após a Travessa Afonso Viana, antes do acesso à Ponte Rio-Niterói. Juscelino Santos possui uma loja de peças para carros importados ao lado do futuro restaurante. O empresário, que mora no Fonseca, demonstrou estar animado com a novidade.

Novo McDonald’s levou cerca de quatro meses para ser construído – Fotos: Vítor d’Avila

“Para mim, que sou empresário do ramo automotivo, vai dar uma visibilidade maior. O cliente vai passar, ver nossa loja. É uma oportunidade para o comércio e para a região do Fonseca, que é muito carente. Só tem o Habib’s, lá no final [da Alameda]. Moro aqui perto e, é só sair de casa, andar dois minutos e comer um hambúrguer”, comemorou.

Pessimismo

Entretanto, a novidade não é unanimidade. O auxiliar administrativo Lucas Ribeiro trabalha numa loja de móveis a poucos metros do novo McDonald’s. Ele disse não acreditar que o público atraído pelo restaurante seja transferido para o estabelecimento onde trabalha. Para os horários de almoço ou jantar, o profissional afirmou que não abrirá mão do delivery em outros restaurantes, como usa atualmente.

“Como não é muito do nosso nicho, acho que não vai agregar muito. Pode ser que uma ou outra pessoa venha aqui. No geral, como aqui está perto do centro, pedimos por entrega e chega rápido. Moro no Largo da Batalha e lá não tem, mas existe um comércio local que atende bem”, afirmou.

Sétima unidade

Esta será a sétima unidade do McDonald’s na cidade de Niterói. A rede já possui duas unidades no shopping Bay Market (uma dentro e outra fora), no Centro; uma no Plaza Shopping, no Centro; duas em Icaraí (Gavião Peixoto e Ator Paulo Gustavo); e uma em Itaipu (Estrada Francisco da Cruz Nunes). Recentemente, a unidade do Niterói Shopping foi descontinuada pela rede.

História

O McDonald’s foi inaugurado em 1940, em San Bernardino, na Califórnia, pelos irmãos Maurice e Richard McDonald. No ano de 1955, o empresário Ray Kroc, detentor de uma franquia, adquiriu a rede e iniciou a expansão mundial. Hoje em dia, são cerca de 40 mil unidades distribuídas em 119 países. No Brasil, a rede possui cerca de 2,5 mil unidades