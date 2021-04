‘Fomenta Maricá’ reabre inscrições para micro e pequenos empresários

O programa Fomenta Maricá, que dá crédito aos empresários locais e foi criado como uma das medidas de enfrentamento dos efeitos socioeconômicos da pandemia, vai reabrir as inscrições na próxima segunda-feira (5). A prorrogação da carência para pagamento das parcelas com vencimento previsto para abril, maio e junho, será um benefício aos primeiros beneficiados do programa.

É possível realizar todo o processo de solicitação do benefício pelo site da Prefeitura de Maricá. Inicialmente, a

liberação será para os microempreendedores individuais (MEI), com limite de crédito de R$ 5 mil e carência de um ano, com juro zero. A partir da quinta-feira (15), serão abertas as inscrições para micro e pequenos empresários que poderão solicitar até R$ 40 mil, sujeitos a análise de crédito.

“É importante assinalar que o Fomenta nasceu em meio à pandemia que ainda enfrentamos, com linhas de crédito emergenciais, mas é uma política permanente de acesso ao crédito para o empresariado local, que a administração municipal considera de extrema importância para o desenvolvimento de Maricá”, declarou o secretário Igor Sardinha.

Ele lembrou ainda que, os MEIs que tenham se inscrito em outro programa de suporte à economia local, como o Programa de Amparo ao Trabalhador (PAT), mesmo assim podem solicitar o crédito do Fomenta Maricá.

O programa já injetou mais de R$ 15 milhões no setor local e mostrou que isso foi motivo dos empresários terem mais segurança ao enfrentar uma nova restrição de funcionamento devido a nova onda da pandemia.

“Estamos ampliando essa carência por mais três meses, como uma forma de ampliar as medidas de proteção socioeconômicas neste momento difícil. O Fomenta veio para ficar: passada a tormenta, continuaremos ofertando crédito, que entendemos como fundamental para o desenvolvimento econômico local”, declarou