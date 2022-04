Folia do Viradouro é a grande Campeã do Carnaval de Niterói

Niterói conheceu no início da noite desta noite (26), as escola campeã do Carnaval da cidade. Sem desfiles desde 2020 por conta da pandemia de coronavírus, as agremiações dos Grupos A, B e C desfilaram na nova Passarela do Samba, localizada dentro do Caminho Niemeyer, no Centro. A campeã do Grupo A foi a Folia do Viradouro com 176,4 pontos. A apuração aconteceu na quadra do Clube Canto do Rio, no bairro de São Domingos.





Fotos: Divulgação / Prefeitura de Niterói

Pentacampeã do Carnaval de Niterói, a Folia do Viradouro levou para o Caminho Niemeyer o enredo em homenagem ao bairro de Jurujuba. O pódio foi completado por duas escolas do Fonseca: Alegria da Zona Norte em segundo, com 176,1 pontos, e Magnólia Brasil em terceiro, com 175,8 pontos. A última colocada foi a Combinado do Amor, com 164,7 pontos, e no próximo ano desfilará no Grupo B. Quem irá marcar presença no Grupo A em 2023 será a Cacique da São José, que venceu o grupo de acesso.