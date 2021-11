Folia da Viradouro escolhe samba para enredo sobre Jurujuba

No próximo sábado (7) a escola de samba de Niterói, Folia do Viradouro, às 22h, organiza uma festa na quadra para escolha do hino oficial a ser apresentado no Grupo Principal do Carnaval 2022 na cidade. Serão apresentados cinco sambas com participação de outras agremiações e de personalidades do mundo do samba na região.

A festa vai marcar a escolha do hino oficial para o enredo ‘Yuri Yuba – Jurujuba’, de autoria do carnavalesco Bruno Faria. A relação as parcerias concorrentes divulgadas pela escola é a seguinte:

1-Gegê Fernandes, Robson Ramos, Anderson Kibba, Vinicius Xavier, Ruan Viradouro e Kikiquinho Viradouro

2-Maia, GBB, João Paulo,Júlio Perez,Franco e Leandro

3-Edu Cigano, Soares do Cavaco, Gouveia, Eduardo Poeta,Cadinho, Jhonathan e Paulo Beckham

4-Dudu Oliveira, Wiliam Neves, Cristiano, Roola, Dito, Jander Lourenço, Maycon França e André Quintanilha

5-Alisson, Carlinhos, Ana Letícia, Janderson, João Carlos e Jorge Rã

Pelo segundo ano consecutivo, o carnavalesco Bruno Faria assina o tema escolhido pela escola, que vai desde as origens da região de Jurujuba, com as habitações indígenas, até os dias atuais, passando pelo progresso e a expansão urbana de Niterói. Com praias e recantos naturais belíssimos, o lugar tem pontos históricos significativos, como a Fortaleza de Santa Cruz, erguida para proteger Niterói das invasões inimigas pelo mar, em meio ao processo de colonização portuguesa.

A Folia do Viradouro é a atual vice-campeã dos desfiles oficiais do Carnaval de Niterói, e tem quatro títulos no Carnaval da cidade, nos anos de 2012, e 2015, 2016 e 2017. A entrada é gratuita e a quadra da escola fica na Rua Mário Viana em Santa Rosa.