‘Foi o Natal mais triste da minha vida’, diz filha do motorista desaparecido

“Muito difícil esse Natal sem ele. Meu pai sempre foi extremamente presente na minha vida e na dos meus irmãos, assim como na dos netos”, diz emocionada Daniela Velzi, filha de Edenilson Bernardo Pereira de Souza, de 68 anos, motorista de aplicativo sumido desde 14 de novembro quando aceitou uma corrida em São Gonçalo e não foi mais visto.

A veterinária Daniela Velzi, uma das filhas de Edenilson, fala com detalhes como tudo aconteceu. “São 44 dias sem meu pai. Lembro que no dia em que sumiu, ele saiu para trabalhar às 6h e logo depois me enviou uma mensagem perguntando que horas levaria meu filho ao médico. Ele era um avô muito atencioso, pois fazia questão de levar meu filho ao colégio todos os dias.

Ele me mandou uma mensagem e não vi na hora. Só fui responder às 9h e achei estranho, já que ele, diferentemente de outros dias, não havia sequer recebido. Achei esquisito, mas sei lá, pensei que estivesse em uma área ruim de sinal”, revelou.

De acordo com Daniela, outra coisa chamou a atenção dela e a deixou preocupada. “Quando deu 10h, liguei para minha mãe para saber se ele havia passado em casa para lanchar, já que era rotina esse fazer isso na parte da manhã e da tarde, pois meu pai é diabético. Como ele não passou, notei que realmente a situação era preocupante “, contou.

De acordo com a médica, na casa da mãe, ela acessou a conta Google do motorista e viu que ele havia perdido o sinal por volta das 7h10. “Imediatamente foi feito um contato com a Uber, que informou que falaria apenas sob intimação judicial. Já a 99 passou o itinerário do meu pai, confirmou o horário da perda de sinal e nos informou que isso ocorreu após uma corrida em Vista Alegre, em São Gonçalo”, disse Daniela.

O carro da vítima, um Versa, ainda não foi localizado – Foto: Arquivo pessoal

Sobre o sumiço do motorista de aplicativo, segundo Daniela, os investigadores acham que pode ter sido um ato criminoso pelo que já foi apurado do caso. O veículo do motorista, um modelo Nissan Versa prata (e não branco com vem sido divulgado) placa LUK3H80, ainda não foi encontrado.

No decorrer desses quase 45 dias de sumiço do motorista, uma menina dentro de um coletivo tirou uma foto de um homem que mora em um abrigo próximo da Cantareira, em Niterói, achando que era Edenilson. “Infelizmente, não era”, lamentou a médica.

Diante dos fatos, Daniela faz um apelo.

“Gostaria de pedir que se alguém souber de alguma informação sobre meu pai, ou até mesmo sobre o carro, entre em contato conosco ou com o Disque Denúncia. Todas as mensagens que chegam são lidas, respondidas e averiguadas. Já se passaram 44 dias e a situação é extremamente angustiante, mas não perdemos a fé”, finalizou.

As investigações sobre o desaparecimento do motorista de aplicativo continuam sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). A TRIBUNA entrou em contato com DHNSG e não obteve retorno até o fechamento desta edição.

A Uber informa que colaborou com as autoridades fornecendo as informações solicitadas no curso das investigações, na forma da Lei, mas até onde foi possível apurar até o momento o desaparecimento do motorista parceiro Edenilson Bernardo de Souza não teve qualquer relação com viagem realizada utilizando o aplicativo da empresa. Já a 99 disse que apurou internamente e não tem qualquer relação com o caso.

A família pede que qualquer informação seja repassada ao Disque Denúncia (2253-1177).