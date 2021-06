Foguetório celebra Rabicó

A “festa” em comemoração do aniversário de 57 anos do traficante Antônio Ilário Ferreira, o Rabicó, movimentou comunidades do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, nessa terça-feira (15). O criminoso, considerado uma das lideranças da criminalidade de maior periculosidade no país, recebeu de “presente” uma queima de fogos que se assemelhava à de festas de Réveillon.

Tudo foi filmado e divulgado nas redes sociais por criminosos aliados de Rabicó. Cabe ressaltar que ele é o principal líder da facção Comando Vermelho (CV) na cidade de São Gonçalo. Desde o início da semana, foi anunciada uma grande comemoração para o aniversário do traficante, o que, além de representar uma espécie de “desafio” às forças de segurança, ignora quisquer medidas de prevenção á covid-19.

Segundo relatos coletados pela reportagem de A TRIBUNA, por meio das redes sociais, a “comemoração” terá realização de bailes funk até o próximo sábado (19). Na terça, um bolo e um balão, personalizados com a sigla “G8” foram confeccionados para a festa. A letra e o número fazem referência à quantidade de comunidades controladas por Rabicó e seus comparsas.

Cabe ressaltar que a realização de quaisquer eventos que provoquem aglomeração de pessoas estão proibidos na cidade. Procurada, a Prefeitura de São Gonçalo informou que ” nenhum evento na referida comunidade tem autorização para ser realizado. Por se tratar de área de risco, as demandas referentes às denúncias sobre aglomerações ficam a cargo da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.”

A reportagem também questionou à PM se houve acionamento para a “festa” do tráfico. Entretanto, a corporação limitou-se a reiterar nota enviada, ontem, à reportagem. “A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que policiais militares do 7ºBPM ( São Gonçalo) atuam diuturnamente no patrulhamento ostensivo nos noventa e um bairros que compõem o município. Deste modo, a partir de denúncias chegadas por meio do nosso canal 190, as equipes verificam e coibem ações de natureza criminosa. Cabe ressaltar que a Polícia Militar tem por missão a preservação da ordem pública tentando evitar que delitos aconteçam bem como efetuando prisões em flagrante. As equipes que atuam na região seguem atentas a possíveis movimentações voltadas ao evento de comemoração”, diz o comunicado.

Condenado, mas em liberdade

Rabicó foi condenado a 27 anos e três meses de prisão. No entanto, em 2019, foi solto por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). O ministro Marco Aurélio Mello concedeu uma liminar permitindo que o criminoso pudesse aguardar em liberdade o julgamento do recurso do último processo que o mantinha preso.