Fogo volta a atingir vegetação no Preventório

Depois de um incêndio ter atingido o Morro do Morcego na sexta-feira, e a fumaça ter se espalhado por vários bairros, no fim da tarde e início da noite deste domingo (29) o local foi novamente atingido pelo fogo. Por volta das 18h30, as chamas chamavam a atenção de quem passava por Charitas apé ou de carro.

Ainda não há informações sobre o que teria causado as chamas, mas acredita-se que possa ter sido a queda de um balão. À tarde, as chamas por volta das 17h30, as chamas eram vistas inclusive de outros bairros como Santa Rosa, segundo relatos recebidos por A TRIBUNA.

Incêndio próximo a comunidade do Preventório

Até o início da noite, mesmo após aumento na intensidade das chamas, não havia nenhuma movimentação do Corpo de Bombeiros, apesar do quartel localizado na Avenida Silvio Picanço ficar muito próximo ao local do incêndio.

*Em apuração