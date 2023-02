Fogo no rabo

No Brasil só existem duas estações: quente e muito quente.

Eventualmente, no inverno esquenta menos e o cheiro de naftalina dos casacos ganha as ruas, mas é muito breve e rápido.

Nosso carma é com o suor e ar condicionado e não com lareiras e cachecóis.

Todo mundo reclama do calor, mas o verão é adorado. Sempre foi.

Até esse de 2023, quando as temperaturas passaram de 40 graus e os meios de comunicação importaram dos Estados Unidos uma quenga chamada sensação térmica.

Esse ano a marafona registrou mais de 50 graus algumas vezes.

Verão tem a seu favor algumas datas cruciais: Natal, Ano Novo e Carnaval.

Por isso inventaram a lenda de que o país entra em férias em dezembro e só volta a trabalhar na segunda-feira depois da quarta de cinzas.

Mentira.

Quer dizer (olha a elegância, rapá!), não é verdade.

Com exceção do legislativo e judiciário o brasileiro trabalha pra cacete desde que ache emprego.

Em alguns países europeus como a Espanha, há 30% mais feriados (fora o ronco diário depois do almoço) do que aqui.

Verão é aeroporto de mitos.

No topo da lista estão as praias do Rio. Durante séculos cariocas sacanearam paulistanos por causa de praias que, diziam, nós temos e os paulistanos não.

Ouso informar que praia no verão carioca é virtual. Superlotadas, tomadas de flanelinhas, arrastões, camada de ozônio furada, alguns loucos se aventuram a um mergulho em Ipanema, Leblon ou na eterna Princesinha do Mar, minha amada Copacabana e seu amásio inseparável, o Leme.

Milhões se deslocam de todos os pontos do Rio e periferia rumo as praias, estimulados pela propaganda maciça de cerveja na internet, TV, jornais, rádios, revistas, enchem a cara. Muitos brigam.

Mal intencionados fazem arrastões e num domingo apenas 20% conseguem curtir a chamada “praiana” sem se aporrinhar.

Em suma, na boa, sem provocações, os paulistanos são veranistas mais felizes porque, na certeza de que não tem praias, inventaram piscinas, vão as represas, partem para dentro dos cinemas.

É hora da revanche.

Quem já passou fim de semana em São Paulo (capital) sabe do que falo. Passei vários e o que mais fiz foi me divertir, relaxar, ir a dezenas e dezenas de piscinas, cinemas, parques.

Em 2012, o verão foi palco de um horror na região serrana do Estado do Rio.

Aos que dizem que “aquilo já era esperado por causa da profusão de favelas”, peço um humilde peraí.

Conheço a fundo a Serra dos Órgãos e, até recentemente, subindo para Teresópolis, ainda dava para ver dezenas de barreiras que formavam línguas de barro em áreas de vegetação nativa.

Mas, é claro que a favelização (de ricos também) das encostas agravou mais.

Fora isso, o péssimo hábito de construir em beira de riachinho romântico, saído de historinha tipo Vila Sésamo, que quando bate um toró de verão vira rio asfixiado que sai do leito detonando tudo e todos pela frente.

Como em todo verão, meus colegas de grosso calibre saem de férias. Sites, jornais e revistas infestados de interinos e, pior, juristas, o que irrita muita gente.

É no verão que as concessionárias de luz gozam com as contas astronômicas (des) graças a roubalheira planaltina e o uso de ar condicionado.

E que surja um novo Albert Camus para escrever mais um “Núpcias, o Verão”, que releio ano sim, ano não. E você, nunca leu? Corra e compre.