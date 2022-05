Fogão vence e confirma bom momento

O Botafogo venceu, na noite de hoje (12) o Ceilândia-DF, de novo, por 3 a 0, pelo jogo da volta da Copa do Brasil, e garantiu um lugar nas Oitavas de Final da competição. Patrick de Paula abriu o placar na primeira etapa, e Matheus Nascimento balançou as redes duas vezes na etapa final. O Glorioso conhece o adversário da próxima fase em sorteio realizado pela CBF.

Luís Castro mexeu na equipe, procurando rodar o elenco e dando chances para quem não estava ganhando oportunidades. Foi o caso de Diego Gonçalves, que chegou com perigo logo no início, chutou rasteiro mas Kayser defendeu. O time adversário respondeu logo depois, quando Guarujá aproveitou uma bobeira de Romildo. Douglas Borges salvou.

A melhor chance de gol, no entanto, veio quando a torcida já perdia a paciência com alguns jogadores. Logo os que participaram do primeiro gol. Lucas Piázon tocou para Matheus Nascimento, que bateu cruzado. No rebote, Patrick de Paula não perdoou. O primeiro gol da maior contratação do Botafogo.

No segundo tempo, o Ceilândia decidiu assustar assim que voltou do intervalo. Dudu achou Pítio na entrada da área, mas bateu por cima do gol. O alvinegro respondeu na sequência. Autor do primeiro gol, Patrick entrou na área tabelando com Matheus, e tirou tinta do travessão. O jovem atacante estava buscando o dele, e a oportunidade apareceu em um lindo passe de Chay e Nascimento ampliou.

Então, o clima virou de festa para os 18 mil presentes no Nilton Santos, em plena quinta-feira à noite. O estádio pulsou mais ainda quando Matheus Nascimento marcou o segundo dele, dessa vez com cruzamento de Daniel Borges, acertando debaixo das pernas de Kayser. De novo, 3 a 0 para o Botafogo sobre o Ceilândia, garantindo R$ 3 milhões em premiação, e vencendo diante do botafoguense, enfim.