Focus Cia da Dança faz live no Teatro Municipal de Niterói

Nessa sexta-feira (23), às 20h, a Focus Cia de Dança fará uma live direto do Teatro Municipal de Niterói. Este retorno aos palcos contará com um bate papo do diretor e coreógrafo da Cia, Alex Neoral e alguns bailarinos da companhia. Além disso, serão exibidos trechos do espetáculo “As canções que você dançou pra mim”. O público poderá assistir através do facebook do Teatro.

Iê-iê-iê, canções românticas, clássicos de tirar o fôlego, enfim, emoções além do horizonte estão na construção da coreografia “As canções que você dançou pra mim”. Alex Neoral se inspira na obra do rei Roberto Carlos para criar um espetáculo que visita as décadas de 1960, 1970, 1980 e 1990 através de muito movimento. “A escolha por Roberto Carlos surgiu em brincadeiras do próprio elenco. Durante as viagens da companhia era comum ouvir os bailarinos cantando as músicas do rei, interrompendo um ao outro a partir de uma palavra comum nas letras”, lembra Neoral. Da mesma forma, em cena, “uma canção puxa a que vem sem sequência, formando uma grande história. É como se uma perguntasse e a outra respondesse”, completou o diretor e coreógrafo, Alex Neoral.

Mais de 70 trechos das composições, sempre na voz do próprio Roberto, em versões originais de clássicos lançados entre as décadas de 1960 a 1980, compõem “As canções que você dançou pra mim”. Para Alex, o desafio é duplo: além de mergulhar na obra de um artista tão popular, tão presente no cotidiano dos brasileiros, foi preciso colocar tal obra em diálogo com uma arte abstrata como a dança.

“O significado da palavra é muito forte na canção. Procurei usar a literalidade, mas de uma forma inteligente, que não limitasse a dança a uma legenda da letra. Aproveitei as intenções para dar fisicalidade ao movimento e para buscar uma atitude teatral”, destaca. O resultado é uma apresentação que estabelece comunicação direta com os espectadores, o que cria identificação e conquista plateias de diferentes perfis. Para completar o universo de referências à obra de Roberto Carlos, “As canções que você dançou pra mim” traz figurinos em tons de azul, aludindo aos modelos e cortes da época retratada, com toques contemporâneos.