Queda no preço dos combustíveis aumenta o volume de veículos em Niterói

Os congestionamentos tem irritado os motoristas nas principais

Fotos Íngrid Bianchini

Se no início do ano a queda de número de veículos nas vias expressas diminuiu cerca de 83%, hoje há uma mudança no comportamento dos consumidores que voltaram a tirar o carro da garagem, devido a queda no valor dos combustíveis.

Trânsito congestionado na Av. Jansen de Melo, Centro de Niterói

A frentista Karolayni Bonadiman, afirma que o posto em que trabalha, no centro de Niterói, teve um aumento de procura no abastecimento, principalmente para gasolina, informação confirmada pelo arquiteto Rafael dos Santos, que usa mais o transporte público. Hoje, porém, usando o carro percebeu que gasta menos para abastecer.

Frentista Karolayni Bonadiman

“Eu preciso trabalhar todos os dias de carro, percorro uns 40 minutos de casa para o trabalho, então o valor da gasolina faz uma diferença considerável em meu orçamento” conta a advogada Laura Rezende.

Advogada Laura Rezende Ronaldo Castro, empresário

Na verdade, a última queda de preço foi no Diesel, anunciado na segunda-feira (19), pela Petrobras, com uma redução de R$ 0,30 para as distribuidoras. O empresário do ramo de combustíveis, Ronaldo Castro, explicou que o novo preço não está nas bombas já que alguns estabelecimentos ter estoques antigos. A gasolina custava R$ 8,50 em janeiro, hoje está em média R$ 4,99.”