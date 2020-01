Fluminensinho publica cancelamento de títulos para renovação dos sócios

O Fluminense Atlético Clube, conhecido como Fluminensinho, está passando por uma reorganização administrativa e publicou uma notificação solicitando o cancelamento de 1341 títulos de sócios proprietários, já cancelados por unanimidade pelo plenário do Conselho Deliberativo do clube em 2015. A iniciativa é para abrir novos títulos para novas famílias se filiarem ao espaço que foi fundado em 7 de setembro de 1913, e é um dos clubes mais antigos de Niterói.

O cancelamento de 1341 títulos foi solicitado para uma renovação dos sócios já que atualmente o quadro conta com apenas 81 títulos ativos. “Por ser centenário temos muitos títulos ao longo desse tempo que as pessoas já faleceram. Os números são muito antigos e precisamos dessa atualização. Desde 2015 estamos fazendo publicações pedindo esses cessamentos. Pela legislação temos que publicar, em jornais de grande circulação, pelo menos três vezes o pedido de cancelamento para efetivamente conseguirmos liberar esses títulos, e é isso que estamos fazendo”, explicou o presidente Luciano de Paula Cordeiro.



Atualmente o título no Fluminensinho está custando R$ 1.300 e a mensalidade de manutenção R$ 60 por sócio. E além da reforma administrativa o clube conta também com inovações em alguns espaços, como a construção de uma sauna a vapor. O patrimônio do clube gira em 10 mil metros quadrados divididos em várias áreas como quadras, piscinas, churrasqueiras, área de lazer, campo de futebol, estacionamento e tênis de mesa oficial, por exemplo. “Também estamos pretendendo fazer uma reforma nos vestiários da quadra e do salão de jogos para 2020. São muitas mudanças positivas e esse é um clube para a família se divertir com segurança”, completou Luciano.

HISTÓRIA DO CLUBE

O clube foi fundado no dia 7 de setembro de 1913 e foi muito forte no começo do século XX, quando conquistou dois campeonatos estaduais do antigo Estado do Rio de Janeiro. O clube foi campeão estadual fluminense em 1919/1920 e campeão niteroiense em 1930, 1932, 1938, 1940, 1944 e 1947. Apesar de grandes conquistas, a partir de 1970, o Fluminense A.C. se tornou apenas um clube social, desativando suas atividades, e não obtendo mais equipes profissionais. No ano de 2009, o clube reativou suas atividades esportivas com a ideia de formar um time vitorioso.