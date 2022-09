Fluminense vive momento decisivo na temporada

Desde o último sábado (03), o Fluminense, quando perdeu para o Athletico Paranaense, acendeu o sinal de alerta. Antes disso, um empate por 2 a 2 contra o Corinthians em casa pela semifinal da Copa do Brasil e um outro empate por 1 a 1 com o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, ambas partidas no Maracanã, fizeram o treinador Fernando Diniz se preocupar.

Dessa forma, o Tricolor começa a viver um momento decisivo na temporada, onde os próximos resultados vão definir a reta final na temporada. E já vai começar no próximo sábado (10), às 19h, no duelo com o Fortaleza, no Maracanã. Com 42 pontos, o time viu o Palmeiras abrir nove de diferença, fato que torna o título difícil, mas ainda possível. Entretanto, um tropeço pode ameaçar até mesmo a zona de classificação direta para a Libertadores.

Já na próxima semana tem o duelo de volta da Copa do Brasil contra o Corinthians. Caso o Fluminense não consiga vencer no tempo normal, precisará pelo menos garantir o empate na capital paulista e decidir nas cobranças de pênaltis. Uma eliminação vai deixar a sensação de que era possível ir mais longe.

“Nosso pensamento está sempre no próximo jogo, em como podemos fazer para melhorar”, disse não se empolgando com as sequências positivas e nem fica abalado com tropeços em série. Ele acredita na força do trabalho.

O Fluminense está tendo a semana livre para poder treinar e corrigir possíveis erros. Mas a definição da equipe que vai enfrentar o Fortaleza só deverá acontecer nos últimos treinamentos antes do duelo.