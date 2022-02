Fluminense vira na Libertadores em jogo tenso

Tricolor viu Fred sair lesionado, mas com um mais conseguiu o resultado positivo

O Fluminense venceu de virada o Millonarios por 2 a 1 no jogo de ida pela Segunda Fase da Libertadores, com gols de David Braz e Germán Cano, que marcaram após o tento relâmpago de Sosa. O atacante adversário acabou sendo expulso precocemente, mas o drama permaneceu até o fim, mesmo o Flu com um jogador a mais. O time das Laranjeiros, porém, garantiu a vitória e a invencibilidade em estreias de Libertadores.

O tricolor carioca sentiu o nervosismo depois do apito inicial e levou o gol logo no início. Aos 6’, o goleiro Montero puxou contra-ataque em ligação direta com o atacante Eduardo Sosa, encontrando a defesa do Flu exposta. A marcação lenta permitiu a entrada de Sosa na área, que soltou uma bomba sem chances para Fábio.

Na tentativa de irritar os visitantes, o autor do gol arrumou uma confusão com Felipe Melo, e os dois levaram cartões amarelos. Mas ficou caro para o camisa 8 do time da casa ainda logo depois, que foi expulso depois de acertar o braço no rosto de Willian Bigode.

Com um a mais, o Fluminense cresceu no jogo. Mesmo assim, o drama continuou do lado tricolor na estreia. Fred, que se tornou ontem o jogador que mais entrou em campo com a camisa tricolor na competição (29 vezes), se lesionou e saiu de campo chorando. A má notícia, no entanto, parece ter motivado a equipe, que aumentou a posse de bola para 57%, e criou quatro chances de gols. Uma delas entrou aos 42’, quando Yago arriscou de longe, o goleiro falhou, Luiz Henrique chutou fraco e David Braz completou na segunda trave para empatar.

O carrossel de emoções continuou na segunda etapa. Assim que o árbitro argentino Dário Herrera reiniciou o duelo, Luiz Henrique invadiu a área e chutou forte para boa defesa de Montero. Contudo, na sequência Yago derrubou Ruiz dentro da área. Pênalti para o Millonarios cobrado por Silva, mas que foi defendido por Fábio, surpresa na escalação. No rebote, David Braz foi rápido em afastar o perigo. O lance, entretanto, acuou o Fluminense, que viu o adversário rondar a área tricolor.

Em resposta, Abel Braga colocou Ganso e Martinelli em campo, dando mais qualidade ao passe no meio. E deu resultado aos 31’. Em boa troca de passes entre o camisa 38 e Luiz Henrique, ficou fácil para Cano, que entrou no lugar de Fred, virar o jogo. Foi o terceiro do argentino, em oito jogos pela nova equipe. O terceiro quase saiu em nova trama dos garotos de Xerém, mas o atacante encobriu o gol. Agora, as equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira, dia 1 de março, em São Januário.