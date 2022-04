Fluminense vira a chave para a disputa do Brasileirão

A derrota para o Junior Barranquilla por 3 a 0 na Sul-Americana frustrou tanto o Fluminense, quanto os tricolores que estavam empolgados com a boa fase recente. No entanto, a decepção na quarta-feira revela uma postura diferente que o time de Abel Braga tem quando joga fora de casa. Por isso, o elenco viajou diretamente da Colômbia para Cuiabá, onde encara o próximo adversário neste sábado (16), às 21h, na Arena Pantanal, concentrado para o Brasileirão.

O torcedor, no entanto, deve conter a emoção, pois nos últimos 10 jogos fora de casa, o Flu venceu apenas dois. Os números contam desde o Campeonato Nacional do ano passado, e somam os jogos na fase preliminar da Libertadores, e recentemente, da Copa Sul-Americana. O clube carioca venceu apenas o Athletico-PR, por 1 a 0, no dia 17 de outubro, e o Millonarios, da Colômbia, quando atuou fora do Rio de Janeiro.

Além disso, o Fluminense tem dificuldades em balançar as redes adversárias. Neste mesmo recorte, foram apenas quatro gols marcados e 15 sofridos. Em 2022, o Flu marcou somente duas vezes, também contra o Millonarios, na vitória por 2 a 1. Luiz Henrique, que já está vendido para o Real Bétis da Espanha, deu duas assistências para Germán Cano e David Braz.

Fred vive maio jejum com a camisa tricolores

Foto: Atacante é cercado pela defesa colombiano / Maílson Santana

Em fim de carreira e último jogo marcado para o aniversário de 120 anos do clube, Fred está no maior período sem marcar pelo Flu. O atacante ainda não fez gol em 2022, e no último jogo, chegou ao 13º jogo sem marcar. O ídolo tricolor terá mais uma chance no próximo sábado (16), contra o Cuiabá.

Foto: Abel conversa com o grupo após atividade – Mailson Santana / Fluminense