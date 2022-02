Fluminense vence Volta Redonda e se mantém na liderança no estadual

No último compromisso antes da estreia na Libertadores Abel Braga descansou os titulares do Fluminese e os reservas não fizeram feio. Muito pelo contrário. Com uma atuação maiúscula, o Fluzão bateu o Volta Redonda por 3 a 0, neste sábado, no Luso Brasileiro, pela oitava rodada da Taça Guanabara, chegou à sétima vitória consecutiva e, consequentemente, garantiu uma vaga na semifinal do Estadual. O Tricolor lidera com 21 pontos.

Mesmo com um time formado em sua totalidade por suplentes, à exceção de Marcos Felipe, o Fluminense tomou as rédeas por completo da partida. Botou a bola no chão e encurralou o Voltaço em seu campo de defesa. Além disso, criou (e perdeu) chances em profusão.

O meio de campo mostrava inteligência e capacidade de armação. Nonato, Nathan e Ganso trabalhavam bem a pelota. Além disso, Arias voltava com qualidade e dava opção. Pelos lados, Calegari e Pineida também avança bem.

Se estava bem na questão dos passes e movimentação, Nathan deixou a desejar um pouco nas conclusões. Perdeu a melhor chance logo cedo ao sair de frente para o goleiro Luiz Felipe. Ele pareceu pensar estar impedido (não estava) e atrasou. Tentou outros dois chutes quando os laterais passavam livres. Arias e Cano também chegaram a bater com perigo. Quem acertou, no entanto, foi Nonato. Numa bela enfiada de Ganso para Germám Cano, o centroavante rolou para trás e o volante concluiu com categoria no cantinho. Dava até pra ter ido pro intervalo com uma vantagem maior. O Volta Redonda nunca chegou a ameaçar.

Na segunda etapa, o Flu manteve o ímpeto da primeira. A diferença é que dessa vez a equipe aproveitou as oportunidades criadas para matar o confronto sem sustos. Em escanteio cobrado na área, a bola sobrou em Manoel e o zagueirão não perdoou. Pouco depois, foi a vez de Calegari receber de Arias, invadir e mandar uma bomba no canto: 3 a 0.