Fluminense vence Resende e conquista a Taça Guanabara

Em partida válida pela 10ª e penúltima rodada da fase de pontos corridos da competição, Fluminense e Resende foram a campo na tarde deste sábado (05) no Estádio Raulino de Oliveira em Volta Redonda. O tricolor levou a melhor e conquistou os três pontos necessários para se manter na liderança do estadual e conquistar a Taça Guanabara.

A equipe fez questão de mostrar o porquê estava a oito jogos invicto na competição e abriu o placar logo no primeiro minuto de jogo com John Arias. Depois de três minutos, foi a vez de Martinelli balançar as redes contando com grande jogada coletiva.

O Fluminense segurou um pouco o ritmo e, ainda assim, marcou mais um antes do intervalo. Assim como fez no segundo gol, Ganso teve uma ótima visão de jogo e, desta vez, deixou Nonato sozinho dentro da área, tentando cruzar, o camisa 8 viu a bola desviar na defesa e morrer no fundo do gol.

No segundo tempo, a equipe chegou ao quarto gol logo aos 13 minutos. Em bom avanço pela direita, Samuel Xavier chegou bem ao fundo para fazer o cruzamento para a área. Optando pela bola resteira, o lateral viu Germán Cano furar, a bola bater no zagueiro e depois morrer no fundo das redes.