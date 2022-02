Fluminense vence primeiro Fla-Flu do ano

Neste domingo, o Tricolor venceu o primeiro clássico do ano por 1 a 0, gol de Jhon Arias de cabeça já nos minutos finais. O confronto no Nilton Santos ficou marcado ainda por muitas confusões e duas intervenções decisivas do VAR: primeiro para anular um pênalti a favor do Flamengo e depois para anular um gol marcado por Gabigol quando o jogo ainda estava 0 a 0.

O primeiro tempo do clássico foi quente no Niltão. O Flamengo teve a bola na maioria do tempo e foi superior até os 20 minutos, mas depois o Flu conseguiu equilibrar as ações. Cada time teve uma grande chance: Gabigol chutou para boa defesa de Marcos Felipe logo no primeiro minuto de jogo, enquanto Willian obrigou Hugo a fazer um milagre após bola rebatida na entrada da área. O Rubro-Negro ainda levou perigo em lançamentos longos para Gabigol. Num deles, Felipe Melo se esticou todo para evitar que a bola chegasse até Arrascaeta, livre na pequena área. A primeira etapa ficou marcada ainda por muita discussão, por um pênalti marcado para o Flamengo que o VAR anulou (o braço de Nino estava colocado ao corpo) e um princípio de confusão entre David Braz e Gustavo Henrique nos minutos finais.

Com a vitória, o Fluminense subiu para a vice-liderança do Carioca com nove pontos (ainda pode perder a posição para o Botafogo que joga nesta segunda). O Tricolor volta a campo na próxima quinta para enfrentar justamente o Alvinegro, novamente no Nilton Santos. Já o Flamengo estacionou nos sete pontos, caiu para a quarta posição e volta a campo também na próxima quinta. Enfrenta o Audax no Raulino de Oliveira.