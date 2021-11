Fluminense vence Palmeiras de virada e segue vivo na luta por vaga na Libertadores

Com dois gols de Yago Felipe, tricolor consegue importante vitória

O Fluminense derrotou o Palmeiras de virada por 2 a 1, na noite deste domingo (14), no Maracanã, em jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, colocando fim a uma série de seis vitórias da equipe paulista. Após Dudu abrir o placar para o Palmeiras com um golaço em chute de fora da área, ainda na primeira etapa, o Tricolor voltou melhor para o segundo tempo e contou com o brilho de Yago Felipe, que marcou duas vezes em chutes de longe para garantir a vitória tricolor.

Primeiro tempo

O Palmeiras foi superior na primeira etapa e abriu o placar com Dudu que acertou um belo chute, aos 27 minutos. Após cobrança de escanteio de Scarpa, David Braz cortou pelo alto. Na sobra, o meia palmeirense dominou no peito e emendou de primeira marcando um golaço. A vantagem da equipe paulista só não foi maior graças a Marcos Felipe, que fez grandes defesas nos chutes de Raphael Veiga e Rony. Uma situação bem diferente vivida pelo goleiro Weverton, que pouco atuou no primeiro tempo.

Segundo tempo

O Fluminense retornou mais agressivo para a segunda etapa e conseguiu chegar ao empate com menos de um minuto de jogo, com Yago Felipe, que avançou livre pelo meio, arriscando de fora da área e contou com um desvio em Luan para igualar o placar. Aos 13 minutos, Lucca foi derrubado na área, a arbitragem marcou pênalti, mas anulou logo em seguida após revisão do VAR, por entender que Raphael Veiga sofreu falta no início da jogada. Minutos depois, David Braz cobrou falta de longe e obrigou Weverton a fazer grande defesa. Aos 42, novamente em chute de fora da área, Yago Felipe acertou o gol e virou a partida para o Fluminense, que dominou o segundo tempo. Antes do fim, Dudu ainda foi expulso ao receber o segundo amarelo, após revidar uma falta de Samuel Xavier.

Com a vitória, o Fluminense chega a oitava colocação, somando 45 pontos. Já o Palmeiras, permanecendo com 58 pontos, foi ultrapassado pelo Flamengo caindo para a terceira colocação. O clube permanece a 10 pontos do Atlético-MG, que tem um jogo a menos.

Próximos compromissos

As duas equipes voltam a campo na próxima quarta-feira (17), às 20h30min, pela 33ª rodada do Brasileirão. O Palmeiras recebe o São Paulo no Allianz Parque, enquanto o Fluminense vai até o Alfredo Jaconi encarar o Juventude.