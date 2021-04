Fluminense vence o Nova Iguaçu e segue no G4

Com direito ao 400º gol de Fred e golaço de Kayky, seu primeiro no Maracanã, o Fluminense venceu o Nova Iguaçu por 3 a 1, neste domingo (11). John Kennedy marcou mais um para o Flu no fim, enquanto o gol adversário foi marcado por Anderson Künzel. Assim, o Tricolor chega a 16 pontos no Carioca, e se firma no G4 da competição. O próximo confronto é contra o Botafogo, no próximo fim de semana, com data ainda a ser definida.

Logo aos quatro minutos, a primeira boa chance do Fluminense. Kayky fez boa jogada pela direita e serviu Nene, que jogou pra perna esquerda e tentou o chute, mas não conseguiu abrir o placar. Aos sete, Nene tentou pegar todo mundo de surpresa e tentou um gol olímpico ao bater escanteio, mas por pouco a bola foi pra fora. Aos 31, Nene cobrou novo escanteio, dessa vez curto para Kayky, o jovem atacante devolveu e Nene jogou na área. Nino ia chegando, mas caiu pedindo pênalti e reclamou de puxão, mas a arbitragem mandou seguir.

Já no segundo tempo, aos cinco minutos, Nene deu um excelente passe de calcanhar para Egídio, que cruzou, mas não achou Fred. No minuto seguinte, o golaço. Kayky fez uma festa na entrada da área pela direita, costurou toda a zaga adversária e finalizou pra fazer um gol de placa no Maracanã, o seu primeiro no princial estádio brasileiro e segundo na carreira profissional. E o gol 400 do Fred também saiu. Aos 17, Nene tabelou com Luiz Henrique, chegou à linha de fundo e cruzou rasteiro pro ídolo tricolor escorar. Aos 18, porém, o Nova Iguaçu descontou com Anderson Künzel. Aos 37, Nene cobrou falta da ponta da área, pela direita, e quase marcou mais um. Pra coroar a vitória, John Kennedy marcou aos 46. Caio Paulista e Lucca fizeram boa tabela pela direita, o primeiro chutou a gol, mas parou na bela defesa do goleiro adversário, que não conseguiu segurar, e John Kenndy empurrou pra rede.