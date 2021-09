Fluminense vence o Bragantino e segue em busca do G6

Na caça por uma vaga na zona de classificação para a próxima edição da Libertadores da América, o Fluminense, jogando em casa, derrotou a equipe do Bragantino pelo placar de 2×1, na tarde deste domingo (26), no Maracanã. Fred e Luiz Henrique marcaram os gols tricolores enquanto Helinho descontou para os visitantes.

O técnico Marcão mandou a campo um time com força máxima, enquanto a equipe de Bragança Paulista teve uma escalação formada praticamente por reservas. O treinador Maurício Barbieri poupou os principais atletas focando na participação do time nas semifinais da Copa Sul-Americana. No segundo tempo, o Fluminense ainda teve um gol de Gabriel Teixeira anulado pelo árbitro de vídeo, por impedimento de Bobadilla na jogada.

Com o resultado, o tricolor se mantém na 8ª colocação, com 32 pontos. O time está a um de distância do Corinthians, primeiro time dentro do G6, que derrotou o Palmeiras na rodada. Do primeiro ao quarto colocado é assegurada a vaga direta na fase de grupos da Libertadores. O quinto e o sexto vão para a pré-Libertadores, fase eliminatória em mata-mata antes da fase de grupos.

Foto: Lucas Merçon/Fluminense