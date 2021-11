Fluminense vence Inter e aumenta vantagem na luta pelo G6 do Brasileirão

Fred, de pênalti, se igualou a Pelé e decretou a vitória carioca com três minutos de bola rolando

Jogando no Maracanã, o Fluminense derrotou o Internacional por 1 a 0 na noite desta quarta-feira pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fred fez o gol do jogo. O Tricolor assim chegou aos 51 pontos, um a menos que o Bragantino, que fecha o G-6. O Colorado ficou estacionado nos 47 pontos.



O Fluminense abriu o placar logo aos 3 minutos. Fred lançou a bola na área e Bruno Méndez acabou tocando na redonda com a mão. O árbitro Felipe Fernandes de Lima marcou o pênalti. O próprio Fred foi para a cobrança e converteu.



Aos 31 minutos Luiz Henrique arrumou um carnaval na defesa colorada e chutou cruzado. Entretanto Fred não conseguiu tocar na bola, que foi para fora. No último lance de perigo do Tricolor no primeiro tempo Caio Paulista invadiu a área em boa jogada individual e chutou sobre o gol. Antes do apito do árbitro Mercado chutou e a zaga evitou o gol de empate.

Na volta para o segundo tempo, o Inter pressionando, mas com pouca capacidade de penetração. O Fluminense assustando em contra-ataques ou na bola parada. Como aos cinco minutos, quando Marlon cobrou falta e David Braz cabeceou para fora.



Por muito pouco o Fluminense não ampliou aos 34 minutos. Caio Paulista foi lançado pela esquerda, cruzou e Arias escorou para fora. O fim do jogo foi nervoso, com os dois times errando passes. Tanto que Paulo Victor foi expulso aos 50 minutos po entrada violenta. Assim o Fluminense conseguiu segurar o triunfo até o fim. Além disso impediu o Colorado de pontuar.



As duas equipes voltam a campo pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo. O Fluminense visita o líder Atlético-MG a partir das 16h (de Brasília) no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Um pouco mais tarde, às 19h(de Brasília), o Internacional recebe o Santos no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).