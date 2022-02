Fluminense vence e mantém liderança

O tricolor carioca continua com a boa fase no início de temporada. Ontem, a vítima da vez foi o Nova Iguaçu, derrotado por 1 a 0, com gol de André, ainda no primeiro tempo. Mesmo com Felipe Melo e David Braz poupados de olho no jogo contra o Millionarios da Colômbia, pela Libertadores, o time de Abel Braga manteve a solidez defensiva. Para isso, contou com boa atuação de Fábio, que foi ovacionado pelos tricolores presente no Estádio Luso-Brasileiro.

A partida válida pela sétima rodada consolidou o time das Laranjeiras na liderança do Campeonato Carioca, com 18 pontos. O desempenho dos jogadores revelados em Xerém, foi fundamental para mais um triunfo. Luiz Henrique, teve a chance de abrir o placar logo aos cinco minutos, quando driblou dentro da área e chutou para fora. O atacante, porém, foi importante no primeiro gol tricolor. Willian encontrou o camisa 11 na entrada da área que, de primeira, ajeitou para André colocar no canto direito do gol adversário, aos 24’.

O Nova Iguaçu tentou empatar na sequência, com uma bola alçada na área tricolor, onde João Pedro aproveitou a sobra e cabeceou no canto. Fábio se esticou e fez boa defesa. Este foi o último momento de perigo do time mandante porque, no lance seguinte, Gabriel Santana acertou a perna de Martinelli, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Com a superioridade de onze contra dez, o Fluminense se lançou ao ataque e Luiz Henrique teve mais uma chance de fazer o dele. O atacante recebeu passe de cavadinha do meia responsável pela expulsão do adversário, mas parou em Diego Cerqueira.

Com um a menos, o Nova Iguaçu desceu a marcação e se fechou na defesa. Por isso, mesmo com as substituições, o time de Abel Braga teve dificuldades de criação em todo o segundo tempo. O momento mais marcante, foi quando a torcida clamou pela entrada de Paulo Henrique Ganso, e sobrou xingamentos para o treinador. Quando camisa 10 foi chamado, no entanto, os torcedores foram à loucura, que gritaram o nome do meia. O líder do estadual enfrenta o Volta Redonda, no sábado (19) às 19 horas, antes de embarcar rumo à Libertadores.