Fluminense vence e está nas oitavas de final da Copinha

O Fluminense venceu a Ponte Preta na tarde de sexta-feira (14) e está nas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O tricolor venceu por 3 a 0 a partida disputada no estádio Hudson Buck Ferreira, em Matão (SP). O Fluminense conseguiu a classificação no primeiro tempo, com gols de John Kennedy e Matheus Martins.

Na etapa final, os tricolores seguiram com o mesmo nível, mas só marcaram o terceiro nos minutos finais, com Luan.

O placar foi aberto já no primeiro minuto de jogo. Jonny recebeu pela direita e cruzou na medida para John Kennedy, livre de marcação, cabecear para colocar o Fluminense em vantagem.

Matheus Martins fez grande jogada individual e foi derrubado por Henrique dentro da área. O próprio camisa 10 cobrou o pênalti e ampliou para o Fluminense.

Ainda nos acréscimos do primeiro tempo, o Fluminense chegou a marcar o terceiro com um golaço de Wallace, de calcanhar, mas o bandeirinha errou ao assinalar impedimento.

Quando parecia que o jogo terminaria sem maiores emoções, Luan Brito recebeu na entrada da área e acertou o cantinho de Guilherme, fazendo o terceiro gol do Fluminense aos 46 minutos.

Na próxima etapa, o Fluminense espera o vencedor do duelo entre Santos-SP e Ferroviária-SP, que jogam nesta noite, em Araraquara.