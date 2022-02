Fluminense vence de virada o clássico vovô

Com um público indigno a toda tradição do clássico mais antigo do futebol da cidade do Rio de Janeiro, Fluminense e Botafogo fizeram uma partida que deixou claro o quanto as duas equipes precisam evoluir para alcançar os seus objetivos na temporada. O placar, de 2×1 a favor do tricolor, que mandou o jogo no campo do adversário, foi construído de virada, com, o primeiro tempo vencido pelo Botafogo e o segundo pelo Fluminense.

A diferença pode ter ficado nos gols marcados por cada equipe, nas etapas de jogo que conseguiram dominar. O Botafogo abriu o placar, aos 25 minutos da etapa inicial, dominando o primeiro tempo. Mas o segundo tempo foi do Flu, que marcou duas vezes com Willian Bigode, as 9, e Luccas Claro, aos 19.

O resultado interrompeu uma invencibilidade de 14 jogos do Botafogo. E marcou a segunda vitória seguida do Fluminense em clássicos esse ano.

Apesar dos 10 cartões aplicados pelo árbitro Rodrigo Carvalhaes no Nilton Santos, o clássico teve confusão no final da partida, com Ederson Moreira sendo expulso por reclamação. Com a vitória, o Flu chega a 12 pontos e assume a vice-liderança, atrás somente do Vasco.

Em seu segundo clássico seguido, o Fluminense mostrou forças para superar ex-líder do Carioca 2022. No entanto, foi o Botafogo que quase abriu o placar com Diego Gonçalves pela esquerda, mas a bola foi por cima do gol. O tricolor respondeu logo em seguida, aos 9 minutos, depois que Willian Bigode bateu de primeira para a defesa de Gatito. Porém, o glorioso abriu o placar na sequência, aos 25’, em escanteio cobrado por Daniel Borges pela direita e Kanu apareceu sozinho para cabecear pro gol. Foi o segundo gol da carreira do zagueiro, novamente com assistência do lateral.

Sem criar muitas chances na primeira etapa, Abel Braga decidiu fazer mudanças na equipe para o segundo tempo. Entraram John Arias e German Cano nos lugares de Samuel Xavier e Fred. Assim, o Flu mudou da água para o vinho. Logo aos 2’, Luiz Henrique passou por três e serviu Cano, que parou em boa defesa do goleiro alvinegro. Contudo, foi na bola parada que o clássico vovô ficou marcado e foi definido. Primeiro aos 8’, Yago cobrou escanteio pela esquerda, e a bola sobrou no pé de Willian Bigode que empatou, e fez o primeiro dele pelo time das Laranjeiras. Na sequência, dez minutos depois, dessa vez pela direita, Luccas Claro apareceu sozinho e virou a partida, em mais uma assistência do camisa 20.

Irritado com o placar, que se tornou desfavorável, Enderson não achou soluções e viu sete jogadores do time de General Severiano serem amarelados. Perto do fim, ao reclamar de uma possível expulsão de Cris Silva, que deu um carrinho na entrada da área, o técnico foi expulso. Além da expulsão, o treinador pode ter um problema para o restante da temporada depois que Vitinho torceu o joelho direito e saiu gritando de dor. O comandante e o atacante são desfalques certos para o próximo clássico, diante do Vasco no Estádio do Castelão, no Ceará.

Informações do jogo:

Fluminense x Botafogo

Estádio Nilton Santos

Público: 9.000 pessoas presentes (8.408 pagantes)

Renda: R$ 273.040,00

Gols: Willian 9’ 2T, Luccas Claro 19’ 2T; Kanu 25’ 1T.

Cartões Amarelo: David Braz 37 1T, Nino 48’ 1T, Felipe Melo 48’ 1T; Hugo 37’ 1T, Fabinho 37’ 1T, Luiz Fernando 46’ 1T, Barreto 49 2T, Matheus Nascimento 17’ 2T, Joel Carli 33’ 2T.

Cartão Vermelho: Enderson Moreira

Fluminense: Marcos Felipe; Nino, Felipe Melo e David Braz (Luccas Claro 16’ 2T); Samuel Xavier (Jhon Arias 1’ 2T), André, Yago Felipe, Cris Silva; Luiz Henrique (Matheus Martinelli 41’ 2T), Fred © (Cano 1’ 2T) e Willian Bigode (Caio Paulista 46’ 2T). Técnico: Abel Braga.

Botafogo: Gatito Fernández; Daniel Borges, Kanu, Joel Carli © e Hugo (Jonathan 22’ 2T); Fabinho (Breno 30’ 2T), Barreto, Luiz Fernando (Vitinho 23’ 2T), Diego Gonçalves; Erison (Raí 23’ 2T) e Matheus Nascimento (Gabriel Conceição 39’ 2T). Técnico: Enderson Moreira.

Árbitro: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa