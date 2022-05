Fluminense vence, convence e garante a classificação

O Fluminense venceu o Vila Nova por 2 a 0 no Estádio Serra Dourada na noite de hoje (11), em Goiás, pelo jogo da volta da Copa do Brasil. Suportando a pressão do time mandante, o tricolor marcou no primeiro tempo com Germán Cano, e na etapa final com Luiz Henrique. O adversário do Flu nas Oitavas de Final será conhecido em sorteio realizado pela organização da torneio.

A equipe de Fernando Diniz foi para cima do Vila Nova, mesmo com o resultado a favor. No primeiro minuto, Luiz Henrique achou Cano, mas o argentino desperdiçou. Contudo, o atacante teve uma segunda chance e não perdoou. Após escanteio, Nino desviou e o camisa 14 abriu o placar.

O time mandante então partiu para o ataque e fez Fábio trabalhar. Primeiro, Matheuzinho arriscou de fora da área, a boal desviou no caminho, mas o goleiro se esticou para defender. Depois, Victor Andrade chegou pela esquerda, bateu forte e conseguiu escanteio. E por último, o veterano Ralf assustou e quase empatou de cabeça.

Cano, André, Wellington e Luiz Henrique fazem o “L” – Marcelo Gonçalves / Fluminense

O panorama não mudou muito logo no início do segundo tempo. Entretanto, novamente Fábio foi acionado e defendeu arremate de fora da área de Arthur Rezende. A partir disso, o time de Diniz acordou e reagiu. Cano quase marcou o segundo após boa troca de passes entre Nathan e André, mas jogou por cima. Mas foi Luiz Henrique quem garantiu o Flu na próxima fase. O ponta recebeu de Pineida e de peixinho ampliou. Por fim, Fernando Diniz conquistou a segunda vitória no comando do tricolor. Convencendo os tricolores que gritaram “olé” e “Flu”, em pleno Serra Dourada.

Foto: Artilheiro do Fluminense em 2022, o argentino fez o “L” pela 13ª vez na temporada – Marcelo Gonçalves / Fluminense